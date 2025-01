Buchanan resta in uscita. L’Inter può trovare una ‘sponda olandese’

Tajon Buchanan continua a chiedere di essere ceduto in prestito per trovare una continuità di rendimento: l’Inter, che ha aperto a tale possibilità, potrebbe trovare un ausilio in un club olandese.

IL PUNTO – Tajon Buchanan rappresenta uno dei due calciatori che l’Inter potrebbe cedere con la formula del prestito in questa finestra invernale di calciomercato. Sul canadese, che ha chiesto espressamente alla società di poter beneficiare di un maggiore minutaggio altrove, vi è l’interesse di un club italiano e di uno olandese. Come riportato da TuttoSport, le squadre in questione sono il Torino e l’Ajax, con quest’ultima al momento in vantaggio sulla società di Amsterdam.

Buchanan e il minutaggio auspicato: un problema originario all’Inter

LA STAGIONE – Buchanan non ha finora avuto la possibilità di esprimere al meglio le sue potenzialità all’Inter. Sia per il livello dei titolari da scalzare che per il grave infortunio rimediato in estate durante il ritiro con il Canada, il calciatore ex Brugges non si è ritagliato lo spazio sperato nel club nerazzurro. Ecco che l’ipotesi di andare a giocare altrove, in Italia o in un altro Paese europeo, potrebbe essere la chiave per tornare su quei livelli che hanno spinto i meneghini a puntare con forza sul suo profilo.