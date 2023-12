Buchanan la preferenza: l’Inter individua la formula. Djaló slitta – TS

L’Inter si guarda intorno: a gennaio l’urgenza è sostituire Cuadrado. Secondo TuttoSport Buchanan del Bruges è il prescelto. Djaló sfuma, ma solo temporaneamente.

SCELTA – Iniziano a prendere forma le idee dell’Inter per il mercato invernale ormai alle porte. La certezza è che, pur non avendo nuovamente a disposizione Alexis Sanchez, in attacco non arriverà nessuna novità in nerazzurro. Diverso, invece, il discorso riguardante il settore arretrato del campo. Anche qui l’Inter deve fare i conti con gli infortuni, purtroppo più numerosi a destra. Con il lungo stop in programma per Juan Cuadrado è certa l’intenzione della dirigenza nerazzurra di voler intervenire a gennaio sul mercato. Le alternative sarebbero due ma una è meno probabile della seconda. Secondo TuttoSport, infatti, la volontà dell’Inter è quella di trovare un esterno puro, che salti l’uomo. In questo caso il profilo che rispetta queste caratteristiche è quello di Tajon Buchanan. Il canadese ha un contratto in scadenza nel 2025 col Bruges e la dirigenza nerazzurra ha intenzione di provare a prenderlo attraverso un prestito con obbligo di riscatto a determinate soluzioni. Sembra dunque che l’Inter preferisca Buchanan a Tiago Djaló, l’altra suggestione interista degli ultimi mesi. Il calciatore del Lille, infatti, è fermo da marzo e, inoltre, non è un braccetto di difesa. Tuttavia l’idea Djalo resta viva per l’Inter, che proverà a farlo trasferire in nerazzurro, ma la prossima estate.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino