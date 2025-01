Buchanan e Palacios in bilico, arriva un rinforzo? I piani dell’Inter – TS

Il mercato invernale entra nel vivo, l’Inter valuta diverse opzioni sia in entrata che in uscita per sistemare la rosa. Secondo quanto ribadito questa mattina dall’edizione odierna di Tuttosport, tra i nomi in bilico ci sono Tajon Buchanan e Tomas Palacios, utilizzati poco fin qui da Simone Inzaghi.

DA DEFINIRE – Tajon Buchanan e Tomas Palacios potrebbero salutare l’Inter negli ultimi giorni di mercato. L’idea del club nerazzurro, ma solo qualora dovessero crearsi i giusti presupposti, è quella di mandare in prestito i due calciatori, così da trovare maggiore continuità e valorizzare il proprio talento altrove. La cessione di Buchanan e Palacios permetterebbe ai nerazzurri di liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi, ma comporterebbe anche la necessità di coprire eventuali lacune. Inzaghi e la dirigenza, infatti, stanno monitorando il mercato per un possibile innesto last-minute in difesa.

Rinforzo in difesa già a gennaio? L’idea dell’Inter

SITUAZIONE PRECARIA? – L’obiettivo è cautelarsi in caso di nuovi problemi fisici di Francesco Acerbi, che rappresenta un punto fermo della retroguardia ma ha bisogno di una copertura adeguata per il prosieguo della stagione e il solo Stefan de Vrij potrebbe non bastare, già titolare da 9 partite consecutive. Tra gennaio e giugno, la dirigenza dell’Inter lavorerà per ritoccare la rosa e in particolare la difesa, cercando di inserire nuovi profili in grado di crescere accanto a veterani come Bastoni e Acerbi. Le ultime due settimane di mercato si prospetta dunque intensa per i nerazzurri, divisi tra la gestione delle operazioni in uscita e la ricerca di eventuali opportunità per rinforzare la squadra. L’equilibrio tra presente e futuro resta centrale nel progetto dell’Inter, che punta a mantenere alto il livello competitivo anche nelle stagioni a venire

Fonte: Tuttosport – Federico Masini