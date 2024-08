Buchanan out, l’Inter pensa a due strategie per reagire alla sua assenza: l’idea – SI

L’infortunio di Tajon Buchanan, che a causa della rottura della tibia sarà ai box almeno fino a novembre, induce l’Inter a ripensare il suo mercato in entrata. Due sono le opzioni che i nerazzurri possono scegliere.

LA STRATEGIA – Tajon Buchanan, con il suo infortunio alla tibia, ha spinto l’Inter a reagire dovendo scegliere come sopperire alla sua assenza nella prima parte della prossima stagione. La scelta è tra l’investimento per un braccetto sinistro e quello per un esterno sinistro. Nel primo caso, Carlos Augusto verrebbe visto principalmente come alternativa a Federico Dimarco; nel secondo, sarebbe invece il brasiliano a occupare il ruolo di braccetto di riserva di Alessandro Bastoni.

L’Inter deve decidere come risolvere il nodo Buchanan: riflessioni in corso!

RAGIONAMENTO – Come riportato da Gianluigi Longari a Sportitalia, l’Inter non ha quindi deciso in maniera definitiva se optare per un nuovo esterno o un braccetto. A dispetto di quanto affermatosi con certezza negli scorsi mesi, infatti, i nerazzurri sarebbero ancora intenti a decidere se investire per un esterno sinistro. Opzione, quindi, che i meneghini stanno contemplando in ragione di riflessioni sulla soluzione più adeguata per far fronte al problema riscontrato in quest’estate. Solo il tempo ci dirà quale casella del campo i dirigenti dell’Inter avranno ritenuto maggiormente bisognosa di una modifica.