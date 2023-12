Buchanan il nuovo Perisic! All-in dell’Inter contro un’insidia – TS

Con il mercato invernale alle porte, l’Inter è pronta a fare l’assalto decisivo per portare a Milano il giovane esterno canadese, Tajon Buchanan. Tuttosport analizza la situazione con il Manchester City alla finestra. Sulle tracce del nuovo Perisic.

SPRINT – A pochi giorni dal via della sessione invernale di calciomercato, in casa Inter è partito lo sprint che porta a Tajon Buchanan. Così scrive nell’edizione odierna Tuttosport. L’obiettivo è quello di bruciare la concorrenza del Manchester City, grazie anche al lavoro di corteggiamento svolto da Ausilio durante il mondiale. Non sarà un remake della finale di Champions League anche perché il Manchester City di Guardiola può spendere senza problemi mentre il budget dell’Inter, al netto di qualche cessione, è pari a zero. I contatti stretti con l’entourage del giocatore fanno sentire l’Inter in pole position. Con il suo eventuale arrivo, si spiega del perché Cuadrado abbia firmato con l’Inter un solo annuale. L’idea era di dare l’assalto a Buchanan a giugno da parametro zero. Marotta e Inzaghi credono di poter rivedere nel canadese il nuovo Perisic.

RISCHIO – Con il Bruges che vuole monetizzare dalla sua cessione, l’unico rischio in questa trattativa è qualche folle asta. Il club che detiene il cartellino, in estate chiedeva circa 18 milioni di euro, mentre ad oggi il cartellino è valutato intorno ai 12 milioni di euro. L‘Inter, dal canto suo, è convinta di strappare il sì del club già con otto milioni a cui andranno aggiunti alcuni bonus. Senza budget la formula è quasi certa: l’Inter presenterà un prestito con obbligo di riscatto. Ma la paura che il City si intrometta è davvero alta.

