Per Buchanan nuova esperienza in Serie A: c’è neo-promossa – Sky

Tajon Buchanan, dopo il prestito al Villarreal, ritornerà all’Inter ma solamente di passaggio. Partirà nuovamente, ma potrebbe rimanere a giocare in Serie A.

NUOVA PRETENDENTE – Il canadese Tajon Buchanan, dopo il prestito al Villarreal, non si è aggregato con l’Inter per il Mondiale per Club. Ma il giocatore, in sintonia anche con la società nerazzurra, ha deciso di dare priorità alla Gold Cup con il suo Canada. Competizione da cui la nazionale nordamericana è stata estromessa dal Guatemala ai quarti di finale, e poi vinta dal Messico in finale contro gli Stati Uniti. Buchanan adesso è in vacanza e poi ritornerà all’Inter. Ma il suo sarò un ritorno solamente momentaneo, perché si preparerà a lasciare nuovamente il club nerazzurro. Come riferisce Gianluca Di Marzio c’è una squadra di Serie A sul giocatore.

Su Buchanan dell’Inter ha messo gli occhi il Sassuolo

INTERESSE IN SERIE A – Su Buchanan, infatti, c’è il Sassuolo. La società neroverde, neo-promossa dopo l’anno in purgatorio in Serie B, peraltro dominato, ha messo gli occhi sull’esterno dell’Inter. Il Sassuolo è alla ricerca di un giocatore di quel tipo, tant’è che ha messo sulla lista anche il lariano Fadera e Sebulonsen del Brondby, per il quale non è stato ancora raggiunto un accordo.