Buchanan, non solo il Torino! Un altro club dalla Serie A – Sky

Tajon Buchanan è in uscita dall’Inter, ma solo in prestito per ora. Il calciatore non convince Simone Inzaghi e ha pochi minuti, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport non c’è solo il Torino.

SITUAZIONE – Tajon Buchanan vorrebbe giocare di più ed è anche più che lecita la sua richiesta. A differenza di Davide Frattesi il canadese proprio non vede il campo. L’infortunio in estate con il Canada ha di certo influito sulle scelte di Simone Inzaghi, che non ha avuto il giocatore in ritiro a causa della rottura della tibia. Buchanan è tornato ma non al 100%, ma soprattutto non ha mai ripreso il ritmo partita non avendo minuti a disposizione.

Buchanan, due club di Serie A interessati

MERCATO – Buchanan nelle ultime ore ha attirato l’interesse già del Torino, che cerca un esterno di spinta sia per la destra che per la sinistra. Il canadese ha ricoperto entrambi i ruoli con l’Inter, ma nasce come un giocatore di fascia destra. Adesso però non si muove solo il club di Urbano Cairo, perché in Serie A un’altra società ha bussato alle porte dell’Inter. Si tratta del Monza, che ha mosso i primi passi anche per Tomas Palacios oggi non convocato per la trasferta di Lecce.