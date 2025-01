Buchanan, niente Roma? L’esterno per Ranieri arriva dall’Olanda – Sky

La pista Roma per Tajon Buchanan è subito tramontata, tant’è che i giallorossi stanno per chiudere per un giocatore in arrivo dall’Olanda.

ALTRO PROFILO – La Roma continua la sua ricerca sul mercato per rafforzare la rosa e ciò coinvolge indirettamente anche l’Inter. Infatti, oltre all’ormai nota querelle relativa a Davide Frattesi, i giallorossi nei scorsi giorni avevano messo nel mirino anche Tajon Buchanan. Ma la pista non si è mai accesa, tant’è che la Roma sembra aver dirottato le proprie scelte su un altro profilo. Si tratta di Devyne Rensch, esterno dell’Ajax. Come riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ospite di Calciomercato – L’Originale, la Roma è ad un passo dal giocatore dell’Ajax. L’offerta dei capitolini si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro e a 7-8 si potrebbe già chiudere. Rensch, il quale va in scadenza il 30 giugno, piace così tanto alla Roma che anticiperà i tempi.

La Roma non va su Buchanan, ma per l’esterno prende dall’Ajax

NIENTE DA FARE – Buchanan, arrivato esattamente un anno fa dal Bruges, ha trovato fin qui poco spazio con Simone Inzaghi, anche a causa di un infortunio che lo ha collocato ai box per oltre quattro mesi. In estate, infatti, si è rotto la tibia con la propria nazionale ed è rientrato solamente a novembre. La Roma aveva chiesto informazioni e aveva visto in Buchanan la pedina ideale per fare da alternativa ad Alexis Saelemaekers. Ma l’Inter è stata chiara: la cessione poteva avvenire solo a titolo definitivo.