Buchanan, Marsch (CT Canada): «Gli ho parlato, vuole andare via»

Marsch non ha dubbi sul futuro di Buchanan all’Inter. Il CT del Canada ha rivelato il desiderio dell’esterno canadese.

CONFERMA – Il futuro di Tajon Buchanan sembra essere più lontano dall’Inter. Il laterale canadese ha espresso alla dirigenza di voler giocare di più. A parlarne in maniera convinta e perentoria il suo Commissario Tecnico ne Cada Jesse Marsch. Il CT ha parlato in maniera schietta e senza veli al podcast Footy Prime: «Ne abbiamo parlato quattro giorni fa e lui vuole andare via in prestito e penso che il club stia lavorando insieme a lui. Ci sono delle discussioni aperte, perché lui sa di aver bisogno di giocare. Siamo rimasti tutti sbalorditi da come abbia avuto la forza di superare quell’infortunio. Certo, è importante per lui allenarsi bene in settimana, ma penso pure che abbia bisogno di giocare. Non so se rimarrà in Italia, mi hanno parlato pure dell’Ajax, ma lui ha bisogno di giocare, di ritrovare il ritmo anche perché noi contiamo tanto su di lui e abbiamo bisogno di ritrovarlo nella versione migliore dalla prossima estate». Buchanan piace in Italia al Torino, che ancora non ha avanzato nessuna proposta all’Inter, mentre all’estero, come anche confermato dallo stesso CT Marsch, piace all’Ajax. I lancieri hanno ceduto il proprio esterno Rensch alla Roma in questa finestra invernale di calciomercato.