Buchanan, inizia un lento recupero. L’Inter vaglia i sostituti: una strategia! – CdS

Tajon Buchanan ricompare ad Appiano Gentile. Mentre l’Inter attende il recupero dall’infortunio pensa a un sostituto: c’è un profilo preciso sul quale puntare.

RITORNO – A distanza di quasi una settimana dall’inizio ufficiale della nuova stagione calcistica, Appiano Gentile si è ormai completamente ripopolato. Dopo Lautaro Martinez, ultimo arrivato nel ritiro di Simone Inzaghi, anche Tajon Buchanan ha fatto ritorno a Milano, proprio ieri. Entrambi i calciatori sono reduci dalla Copa America, con una grande differenza però: il capitano dell’Inter ha alzato il trofeo da vincitore, il canadese ha dovuto interrompere prematuramente la propria avventura a causa di un brutto infortunio. Il peggio, però. è passato per Buchanan, già sottoposto a operazione chirurgica nel mese di luglio per correggere il problema alla tibia.

L’Inter aspetta Buchanan: senza fretta ma con un obiettivo!

STRATEGIA – L’intervento di Buchanan, come noto ormai da qualche settimana, è completamente riuscito. Adesso il centrocampista canadese può iniziare la fase di riabilitazione, motivo per cui si è ricomparso ad Appiano Gentile. Tuttavia l’Inter non potrà averlo a disposizione prima di dicembre e per questo ha la necessità di guardarsi attorno, per provare a individuare il suo sostituto sul mercato. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra, però, non è tanto un vice Buchanan, quanto un alter ego di Bastoni. A giocare da esterno di centrocampo, infatti, sarà Carlos Augusto, che così non potrà sempre subentrare in difesa per dare fiato all’italiano. Per questo la strategia dell’Inter sul mercato consiste nell’individuare un difensore con caratteristiche precise: futuribile, con un buon potenziale, accessibile e sostenibile economicamente.

Fonte: Corriere dello Sport – a.g.