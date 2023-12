Buchanan investimento per il futuro. Distanza minima con l’Inter – SI

L’Inter ha ormai individuato in Tajon Buchanan non solo il rinforzo per la fascia destra per sostituire Juan Cuadrado infortunato, ma anche l’investimento del futuro considerata la situazione in bilico per quanto riguarda Denzel Dumfries. Le ultime di calciomercato riportate da Sportitalia.

DISTANZA MINIMA – L’Inter continua a lavorare sul mercato per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un rinforzo a gennaio. Il primo nome nella lista è Tajon Buchanan, esterno destro del Club Bruges pronto a sostituire l’infortunato Denzel Dumfries. La richiesta da parte del club belga superiore ai 10 milioni, mentre la dirigenza nerazzurra si avvicina ai 10 milioni con tutti i bonus. L’indizio più importante è che tutte le parti in causa sperano in una sola conclusione, cioè la riuscita dell’affare. Soprattutto il Club Bruges, che ha escluso il giocatore dalle ultime sfide in campionato e con un contratto in scadenza la volontà è quella di cedere il giocatore per guadagnare qualcosa. L’esterno canadese non arriverebbe solo per rimpiazzare Juan Cuadrado, ma in futuro anche Denzel Dumfries. C’è ancora distanza tra lui e l’Inter per quanto riguarda il rinnovo, e allora Buchanan rappresenterebbe un investimento per il futuro.