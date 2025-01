Buchanan interessa alla Roma. L’Inter pone le sue condizioni – Sky

Tajon Buchanan è un obiettivo concreto della Roma per la sessione invernale di calciomercato. L’Inter ha messo in chiaro le sue condizioni per acconsentire alla cessione del canadese.

IL PUNTO – Tajon Buchanan si aggiunge a Davide Frattesi nella lista dei calciatori dell’Inter presenti sul taccuino della Roma per gennaio. Il canadese piace alla dirigenza giallorossa per le sue caratteristiche tecniche e le sue potenzialità, che si ritiene possano essere espresse in maniera più significativa a Trigoria grazie al lavoro di Claudio Ranieri. In questo contesto, l’Inter non si presenta né come “agevolatrice” né come “forza resistente” rispetto all’ipotesi di cessione dell’ex Brugges.

L’Inter definisce la formula per cui lascerebbe partire Buchanan: divergenza con la Roma

POSIZIONI DIFFERENTI – Il problema è nato, nella trattativa tra le due squadre per il possibile approdo di Buchanan a Roma, nel momento in cui si è provato a definire la formula su cui avrebbe dovuto fondarsi l’affare. Mentre i giallorossi avrebbero preferito un acquisto in prestito con diritto di riscatto, l’Inter non ha mostrato l’intenzione di smuoversi dalla richiesta di una cessione a titolo definitivo. Al momento, ciò rappresenta un ostacolo che i capitolini non sembrano disposti a superare. Lo stand-by ora in atto nella trattativa tra i due club potrebbe essere superato solo in caso di predisposizione al compromesso delle parti in gioco.