Buchanan, l’Inter valuta l’addio: un sondaggio dalla Serie A – SI

Il futuro di Tajon Buchanan è ancora da scrivere all’Inter, anche nell’immediato. Nel mirino del giocatore canadese c’è un club della Serie A.

IN CONSIDERAZIONE – L’Inter considera l’addio di Buchanan anche nell’immediato. Questo è quello che emerge secondo il collega ed esperto di calciomercato per Sportitalia Gianluigi Longari. A detta sua, il quale ha dato aggiornamenti tramite il suo profilo su X, l’Inter sta valutando il futuro del laterale canadese. Il giocatore ha giocato veramente poco durante questi mesi di nerazzurro, nonostante sia arrivato all’Inter appena un anno fa dal Bruges per circa sette milioni di euro. Adesso una squadra italiano ha fatto un sondaggio e lo vorrebbe attraverso una formula ben precisa, che non riguarda però la cessione a titolo definitivo.

Buchanan sondato dalla Roma: la richiesta all’Inter

ROMA – Buchanan è sondato dalla Roma che lo vorrebbe portare nella capitale in prestito. Da capire adesso la risposta dell’Inter, che preferirebbe, da quanto filtra, la cessione a titolo definitivo anche per monetizzare qualcosa. Buchanan non sta trovando spazio e vorrebbe giocare di più. Simone Inzaghi lo ha impiegato sia a destra che a sinistra, preferendolo quasi sempre come vice Dimarco sull’out mancino. Per lui una partita da titolare in un anno, quella con l’Udinese in Coppa Italia, e un gol: contro il Frosinone lo scorso 10 maggio.