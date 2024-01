Buchanan-Inter, si delinea il programma di giornata: un rallenamento – Sky

È previsto domani l’arrivo a Milano di Buchanan, quando il calciatore, proveniente dal Bruges, svolgerà tutto l’iter fino all’ufficialità. Sky Sport 24 informa sul programma e sulla disponibilità.

PROGRAMMA – L’Inter accoglierà presto il nuovo colpo di mercato Tajon Buchanan. Le tempistiche e l’iter burocratico, però, impedirà molto probabilmente a Simone Inzaghi di avere a disposizione il calciatore per Inter-Verona. Di seguito tutti gli aggiornamenti di Andrea Paventi sul programma: «Il giocatore arriva domani, inizierà la sua avventura probabilmente contro il Monza e non col Verona, non ci sono i tempi tecnici per tesserarlo essendo un extra comunitario. Buchanan arriva domani mattina, farà le visite mediche, a ora di pranzo al Coni, poi l’idoneità, la firma sul contratto e poi bisognerà capire quando ritornerà a Bruxelles per completare le pratiche e potrà mettersi a disposizione. Per cambiare la lista ci vogliono 24 ore, la partita di sabato è alle 12.30, si dovrebbe fare tutto entro le 11 del venerdì ed è molto difficile che questo possa succedere».