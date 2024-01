Buchanan-Inter, fissato arrivo a Milano: le ultime sulle visite mediche – SM

Buchanan è praticamente un colpo chiuso in casa Inter. L’esterno canadese, scelto per sostituire Cuadrado, arriverà a Milano domani (mercoledì) dal Club Brugge ma per vederlo indossare i colori nerazzurri bisognerà avere ancora un po’ di pazienza: di seguito quanto rivelato da sportmediaset.it

ITER – Tajon Buchanan è praticamente un colpo fatto in casa Inter: accordo con il Club Brugge raggiunto sulla base di 7 milioni di euro più 3 di bonus. Si tratta di un acquisto a titolo definitivo, fortemente voluto da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Affinché l’esterno canadese possa dirsi totalmente nerazzurro occorre ancora un po’ di pazienza, diciamo un paio di giorni, ovvero il tempo che ci vuole per vederlo sbarcare a Milano, svolgere le visite mediche e tutto ciò che serve per completare l’iter del trasferimento. Possibile dunque che le visite mediche vengano effettuate domani stesso oppure giovedì: Inzaghi intanto spera di poterlo avere a disposizione sabato 6 gennaio per Inter-Verona.