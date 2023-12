Buchanan-Inter, distanza minima! Un motivo in più per accelerare – SM

Buchanan può diventare un giocatore dell’Inter già nei primi giorni di gennaio. La trattativa col Club Brugge prosegue e c’è un motivo in più per il quale si può chiudere in tempi brevi: lo rivela Miceli a Sport Mediaset.

DI CORSA – In studio nell’edizione di Sport Mediaset su Italia 1, il giornalista Daniele Miceli dà per vicino il primo acquisto del 2024: «Tajon Buchanan all’Inter? Ci vuole pazienza. Il Club Brugge sul mercato è un osso durissimo: non c’è tanta distanza fra la richiesta di dieci-dodici milioni e l’offerta bonus compresi da otto milioni. Ballano due-tre milioni di euro, ovviamente l’Inter fa leva sulla fortissima volontà del calciatore di voler vestire il nerazzurro. Buchanan ha già un accordo di massima per un contratto di cinque anni. Perché l’Inter cerca di anticipare con ottime chances di andare a dama l’arrivo di Buchanan? Intanto per l’infortunio di Juan Guillermo Cuadrado, poi per sfruttare gli ulteriori due mesi di prorogra del Decreto Crescita. C’è una forte agevolazione sulla tassazione al lordo dei calciatori, permettendo di dare uno stipendio migliore al netto».