Buchanan, l’Inter aspetta solo un ok: il Bruges abbassa le pretese – Sky

Continua il corteggiamento dell’Inter nei riguardi di Tajon Buchanan. Per il trasferimento a Milano del laterale del Club Bruges manca la conferma suprema.

QUELLO CHE MANCA – L’attenzione dell’Inter è ormai totalmente focalizzata su Tajon Buchanan, diventato l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per il mercato invernale. L’esterno canadese sembra essere il prescelto per sostituire l’infortunato Juan Cuadrado sulla fascia destra. Stando agli aggiornamenti di Sky Sport 24 alla chiusura della trattativa manca solamente l’ok supremo: quello del Presidente dell’Inter Steven Zhang. La formula prevista per il trasferimento a Milano di Buchanan è quella del prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda le cifre, invece, il contratto in scadenza nel 2025 che il canadese non ha intenzione di rinnovare facilita la situazione. Il Club Bruges, infatti, abbassa necessariamente le pretese: dai 17 milioni di euro richiesti lo scorso anno per il centrocampista, adesso scende ai 7/8 milioni di euro.

Fonte: Sky Sport 24 – Valentina Mariani