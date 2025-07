Buchanan saluta l’Inter, accordo definitivo col Villarreal: fissate le visite mediche

Buchanan è pronto a lasciare definitivamente l’Inter. Dopo il prestito della scorsa stagione, conclusosi con buone prestazioni nel campionato spagnolo, il Villarreal ha deciso di affondare il colpo e assicurarsi l’esterno canadese a titolo definitivo.

DETTAGLI – L’accordo tra i due club è ormai ai dettagli: 9 milioni di euro il valore complessivo dell’operazione, con l’Inter che ha ottenuto anche il 20% sulla futura rivendita del giocatore, una clausola importante in ottica economica per eventuali sviluppi futuri della carriera del classe 1999. Buchanan ha faticato a ritagliarsi uno spazio nell’undici titolare dell’allora Inter di Simone Inzaghi. Con l’arrivo di Cristian Chivu e un cambio tattico importante, l’esterno canadese non rientrava più nei piani tecnici del club nerazzurro, che ha così aperto alla cessione. Il Villarreal, che già nella seconda parte della scorsa stagione aveva potuto apprezzarne le doti in velocità e la capacità di incidere nell’uno contro uno, ha deciso di confermare la fiducia nel giocatore, con un investimento ritenuto congruo anche in ottica futura.

Buchanan via dall’Inter, fissate le visite mediche

ALTRA CESSIONE – Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i documenti tra Inter e Villarreal sono in fase di preparazione e le visite mediche di Buchanan con il club spagnolo sono attese per la fine di questa settimana. Tutto lascia pensare che l’annuncio ufficiale possa arrivare già nei prossimi giorni, sancendo così la fine della breve esperienza nerazzurra per il nazionale canadese, attualmente impegnato anche con la propria selezione nelle competizioni internazionali. Con questa operazione, l’Inter incassa una cifra importante utile per alimentare il budget del mercato in entrata.