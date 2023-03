Buchanan il favorito per il dopo Dumfries! Club Brugge fissa il prezzo – CdS

Tajon Buchanan resta il primo nome nella lista della dirigenza dell’Inter qualora decidesse di cedere Denzel Dumfries. L’esterno canadese si sta mettendo sempre più in mostra al Club Brugge, che intanto secondo il Corriere dello Sport ha già fissato un prezzo per il suo cartellino.

SOSTITUTO IN LISTA – Tajon Buchanan è ormai da mesi sul taccuino dei dirigenti dell’Inter per sostituire eventualmente Denzel Dumfries la prossima stagione. Per cederlo, il Club Brugge, ha fissato un prezzo di circa 15-20 milioni totali. Un affare sicuramente sostenibile per le casse nerazzurre. Al momento, però, sembrerebbe non muoversi neanche una foglia sia per una presunta cessione dell’olandese (vedi QUI), né per Buchanan che comunque resta nel mirino del club. Le sue caratteristiche fanno sicuramente comodo all’Inter considerando la sua abilità di saltare l’uomo. In tal senso, non ci sono elementi con queste doti in rosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno