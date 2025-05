Buchanan, futuro incerto: l’Inter resta vigile! La situazione

Tajon Buchanan ha convinto in Spagna. Allo stesso tempo però, l’esterno canadese non rientra nei progetti dei nerazzurri che proveranno a spedirlo ancora in prestito.

ADDIO – Tajon Buchanan nel corso dell’attuale stagione, si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel Villarreal, ormai matematicamente qualificato alla prossima Champions League grazie al quinto posto conquistato con diverse giornate d’anticipo. In un finale di stagione in cui il tecnico concede spazio anche alle cosiddette seconde linee, l’esterno canadese continua a lasciare il segno. Buchanan ha firmato l’assist per il momentaneo 2-0 nella sfida contro il Siviglia, poi conclusa con un netto 4-2 a favore del Submarino Amarillo.

Inter, niente San Siro per il canadese! La situazione

FUTURO – Il futuro di Tajon Buchanan sembra però lontano dal Villarreal. È infatti molto improbabile che il club spagnolo decida di esercitare il diritto di riscatto, fissato a 13 milioni di euro. L’esterno canadese – spiegano i media spagnoli – è destinato a fare ritorno all’Inter, ma non per prendere parte al Mondiale per Club. Il rientro a Milano è previsto per luglio. Ad oggi però, in viale della Liberazione, non hanno preso in considerazione di tenerlo in rosa. L’idea è quello di cederlo a titolo definitivo già nei primi giorni di mercato, evitando dunque un suo rientro per il ritiro.