Buchanan e non solo, l’Inter lavora per ‘anticipare’ altri tre colpi – SM

Dirigenza dell’Inter a lavoro per concludere l’affare Buchanan da mettere subito a disposizione di Simone Inzaghi, ma anche in ottica futura. L’obiettivo, secondo Sportmediaset, è anche quello di provare ad anticipare altri tre colpi per il futuro.

COLPI ANTICIPATI – Inter a lavoro su almeno tre fronti per quanto riguarda il futuro. Non solo il presente con il mercato di gennaio e l’obiettivo Buchanan per la fascia destra. Nel mese di gennaio la dirigenza nerazzurra conta di firmare dei pre-accordi anche con altri tre obiettivi caldi. Il primo nome è Thiago Djalò, che dovrebbe essere il rinforzo in difesa. In scadenza con il Lille, il portoghese però non è ancora tornato dall’infortunio, ma da gennaio può firmare un accordo con i nerazzurri che vorrebbero assicurarselo considerata la tanta concorrenza. La stessa concorrenza che c’è anche per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli non rinnoverà il suo contratto col Napoli e anche lui si libererà a zero al termine della stagione. Su di lui c’è la forte concorrenza dell’Arabia Saudita. Un rinforzo per reparto, così dopo difesa e centrocampo, l’Inter lavorerà per migliorare anche il reparto offensivo. A tal proposito, il primo nome sulla lista è quello di Mehdi Taremi.