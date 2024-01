Buchanan day domani: i dettagli! Per l’Inter doppia utilità − Sky

Buchanan all’Inter è cosa fatta. Domani sarà a Milano per visite e firme. Rappresenta un acquisto utile per due importanti motivi.

DOMANI LA FIRMA − Tajon Buchanan domani a Milano per mettere nero su bianco il suo passaggio all’Inter. Lo conferma Luca Cilli di Sky Sport 24: «Per motivi logistici e burocratici, è stata spostata a domani la giornata di Buchanan. Sette milioni di base fissa con bonus per arrivare a 10. Visite e firme domani. L’Inter ha centrato il suo obiettivo. Rappresenta un acquisto utile per l’immediato e per il futuro perché è giovane, ha margini di crescita importanti e garantisce quelle caratteristiche tecniche che mancano oggi a Inzaghi, come dribbling, corsa e qualità in fase offensiva».