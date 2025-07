Buchanan, c’è base d’intesa tra Sassuolo e Inter! I dettagli

L’Inter sta per chiudere la cessione anche di Tajon Buchanan. L’esterno canadese rimarrà in Serie A, base d’intesa con il Sassuolo. I dettagli da Alfredo Pedullà.

CRESCITA – Tajon Buchanan non rimarrà molto probabilmente all’Inter. L’esterno ha bisogno di giocare e di farlo con continuità come fatto con il Villarreal negli ultimi mesi di questa stagione. In Spagna ha trovato spazio, ha fatto bene e ha vissuto giornate da ricordare come quella in cui ha segnato un gol a Montjuic contro il Barcellona. I minuti in campo lo hanno aiutato a superare definitivamente l’infortunio alla tibia di un anno fa preciso.

CESSIONE – Anche con il Canada Buchanan ha confermato la sua crescita. L’esterno ha giocato da ala offensiva ed è stato tra i migliori nella Gold Cup assieme allo juventino Jonathan David. Tutto ciò ha attirato l’attenzione del Sassuolo, che ha trovato una base d’intesa con l’Inter per 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il club nerazzurro manterrà inoltre il controllo del cartellino tramite una clausola di recompra e permetterà comunque al giocatore di avere lo spazio che vuole. Le condizioni sono quelle giuste e la chiusura è molto vicina. Ci sono solo alcuni dettagli da perfezionare.