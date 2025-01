Buchanan mantiene caldo l’asse Inter-Roma: ecco l’ultima ipotesi di mercato

Dal futuro di Tajon Buchanan potrebbe dipendere una nuova suggestione di mercato che vede ancora protagoniste, insieme, Roma e Inter. Davide Frattesi non è il solo nome.

ASSE CALDO – L’Inter ha tempo fino al 3 di febbraio per mettere a segno qualche colpo sul mercato, sia esso in entrata o in uscita. Finora uno degli assi più caldi di questa sessione invernale per la società nerazzurra è stato quello che porta in direzione Roma. Ovviamente a rendere infuocata la situazione fra le due società è stato il nome di Davide Frattesi, uno dei calciatori più chiacchierati nelle ultime settimane. Il centrocampista italiano, però, non è attualmente l’unico profilo che circola fra i rumors di mercato delle due società. L’altro, venuto fuori molto più di recente, dipende molto dal futuro di Tajon Buchanan.

Buchanan, il suo futuro decide anche per Inter e Roma!

L’IPOTESI – Sul canadese dell’Inter c’è il Torino, ma anche altri club di Serie A secondo quanto riporta Sky Sport 24. La dirigenza granata si è spinta con un’offerta per Buchanan, alla quale i nerazzurri devono rispondere. Un’eventuale partenza del centrocampista, davvero poco utilizzato da Inzaghi nel corso di questa stagione, potrebbe indurre l’Inter a bussare in casa della Roma per Nicola Zalewski. Il giovane polacco diventa l’ennesima ipotesi di mercato che vede le società interista e romanista incrociarsi eventualmente al tavolo delle trattative. Si abbassano, invece, le percentuali di riuscita dell’operazione “sogno” Frattesi. L’affare, infatti, risulta troppo complicato, anche per una questioni di costi. E le parole spesa da Piero Ausilio non fanno altro che confermare l’inesistenza di un reale tentativo. Resta viva, però, la pista Zalewski, ma tutto è nelle mani di Buchanan per ora.