Buchanan, Ausilio ha definito l’affare! Ma per chiudere serve Zhang. Tutti i dettagli – SM

Ausilio ha predisposto le linee guida per completare l’affare Buchanan, obiettivo principale per quanto riguarda la fascia destra, considerato l’infortunio di Juan Cuadrado e il solo Denzel Dumfries a disposizione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, manca però solo l’OK definitivo da parte di Steven Zhang.

AFFARE DEFINITO – Tutto fatto per quanto riguarda l’affare Tajon Buchanan, esterno canadese di proprietà del Club Bruges. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono pronti ad affondare il colpo e consegnare a Simone Inzaghi il sostituto di Juan Cuadrado, finito sotto i ferri dopo l’operazione al tendine. La richiesta originaria era di 17 milioni, ma il canadese presto andrà in scadenza a giugno 2025 con il club belga e, soprattutto, non è intenzionato a rinnovare. Per questo motivo i nerazzurri sperano di concludere l’affare per una cifra totale intorno agli 8-9 milioni. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a giugno. La parola ora passa al presidente Steven Zhang che dovrà dare l’OK definitivo per passare ai dettagli e concludere l’affare.

Fonte: Sportmediaset