Buchanan al Villarreal, prima altri quattro club su di lui! La storia

Tajon Buchanan è partito verso la Spagna per vestire la maglia del Villarreal. Sull’esterno dell’Inter c’erano però anche altri club, lo conferma TNS in Canada.

TRATTATIVA – Tajon Buchanan vestirà molto presto la maglia del Villarreal. La società spagnola ha convinto l’Inter ad accettare la cessione dell’esterno che cercava maggiore spazio in altri orizzonti. La trattativa si è chiusa con un accordo per 1 milione di euro di prestito con diritto di riscatto a quota 13. Porterebbe l’Inter a guadagnare addirittura da un calciatore che ha visto veramente poco il campo in nerazzurro. L’infortunio in Copa America, ossia la rottura della tibia, ha reso la storia complicata e il destino ha voluto che le strade si separassero.

Buchanan, altri quattro club oltre il Villarreal!

INTERESSI – Su Buchanan comunque non c’era solo il Villarreal. L’Inter ha raccolto l’interesse di diversi club nel contesto internazionale. Hanno bussato alla porta di Viale della Liberazione, o per lo meno ci hanno provato, l’Ipswich Town dalla Premier League, il Galatasaray, il Monza e il Torino in Serie A. Con i brianzoli si è chiuso solamente Tomas Palacios, con i granata non si è andato oltre nei colloqui avvenuti tra dirigenze. Buchanan potrebbe tornare, il diritto di riscatto non è obbligo e il suo futuro dipende dai prossimi mesi in Spagna.