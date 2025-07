Buchanan al Villarreal, plusvalenza importante per l’Inter! Le cifre

Tajon Buchanan si trasferirà a titolo definitivo al Villarreal in Spagna e farà le visite mediche già in questo weekend. Plusvalenza importante per l’Inter, le cifre da Calcio e Finanza.

STORIA – I sei mesi in Spagna e la Gold Cup hanno convinto il Villarreal ad investire per l’acquisto di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, dopo il Club Brugge, ha vissuto un periodo difficile all’Inter a causa della rottura della tibia della scorsa estate. Ha giocato pochissimo e Simone Inzaghi non gli ha mai dato lo spazio per meritarsi qualche occasione in più nell’undici titolare. Si è visto solamente in Coppa Italia con l’Udinese, poi un numero di minuti limitato a causa della grande concorrenza sulla fascia. A gennaio è arrivata la cessione in prestito, ora a titolo definitivo al Villarreal.

PLUSVALENZA – Dopo un anno a mezzo all’Inter Buchanan dai 7 milioni iniziati spesi per lui è passato a 4.9 milioni circa. Il club lo ha venduto per 9 e la plusvalenza sui conti del 2025-2026 sarà di 4.1 milioni di euro. L’effetto complessivo sul bilancio della prossima stagione è estremamente positiva: aggiungendo l’ammortamento di calciatore e stipendio (3 milioni di euro) e il prestito di gennaio (1 milione di euro) si arriva a 6.1 milioni di euro totali.