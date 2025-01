Buchanan, c’è l’accordo tra Inter e Villarreal! Tutti i dettagli dell’affare – Sky

Stretta di mano tra Inter e Villareal per l’accordo sul trasferimento di Tajon Buchanan. Di seguito tutti i dettagli dell’operazione legata all’esterno canadese, pronto a una nuova avventura in Spagna.

CHIUSURA – Tajon Buchanan dice addio all’Inter, dopo un anno trascorso in nerazzurro. L’esterno canadese, arrivato a Milano proprio a gennaio del 2024, nella scorsa sessione di mercato invernale, si trasferisce al Villarreal. I due club hanno appena trovato l’accordo e a darne la notizia è l’esperto Gianluca Di Marzio sui propri canali.

Buchanan-Villarreal: è fatta! Ecco il costo e la formula dell’operazione dell’Inter

I DETTAGLI – Nel giorno di Inter-Monaco, gara valida per l’ottava e ultima giornata della prima fase di Champions League, viene definito il futuro di Tajon Buchanan. Dopo l’ufficialità arrivata in giornata della cessione a titolo temporaneo di Tomas Palacios, anche il canadese passa in prestito ad un altro club. La nuova casa del calciatore 1999 sarà il Villarreal, dove resterà fino al termine della stagione. Si tratta di un affare da 1 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 13 milioni di euro. Nel campionato spagnolo Buchanan dovrebbe trovare più spazio rispetto a quello avuto in un anno all’Inter: per il canadese, infatti, appena diciassette presenze in nerazzurro e un solo gol messo a segno. Domani, spiega Di Marzio, il calciatore dovrebbe lasciare Milano per dirigersi in Spagna, dove ad attenderlo ci sarà il Villarreal.