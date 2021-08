Bucchioni: «Pjanic, l’Inter si infila per soffiarlo alla Juventus. Poi la punta»

Per Bucchioni Pjanic può arrivare all’Inter, anche se nelle ultime ore ha preso forma un’altra opzione per il bosniaco ex Juventus (vedi articolo). Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, prevede un attaccante da qui al 31 agosto.

LA SITUAZIONE – “Nell’incertezza (fra Miralem Pjanic e la Juventus, ndr) si sta infilando Giuseppe Marotta che vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un regista più classico di Marcelo Brozovic e Pjanic potrebbe diventare più di un’idea. Ma l’Inter sta cercando di portare a casa anche un’altra punta, poco importa se seconda come Joaquin Correa o esterna come Marcus Thuram. Con l’infortunio di Alexis Sanchez che non sembra roba da poco, servono soluzioni attorno a Edin Dzeko e Lautaro Martinez. A proposito dell’argentino, i tifosi respirano. Non sarà lui la prossima plusvalenza, questa volta Zhang è stato di parola. E Lautaro Martinez resta volentieri a Milano tanto che il primo incontro per il rinnovo è stato positivo. Si ragiona attorno a un ingaggio da sei milioni più bonus, si punta alla firma prima della conclusione del mercato”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Enzo Bucchioni