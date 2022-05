Bucchioni: «Perisic-Juventus, croato sensibile! Inter pronta. Scelta Dybala»

Due i protagonisti del mercato in entrata e in uscita in casa Inter, Dybala e Perisic. Enzo Bucchioni ha fatto il punto sulle due situazioni con la Juventus sempre di mezzo

TIRA E MOLLA − Nel suo editoriale di mercato, Bucchioni si concentra sull’affaire Perisic: «Perisic è pronto per il grande salto da Milano a Torino. Il corteggiamento e l’offerta della Juventus di quasi due milioni superiore a quella dell’Inter, l’hanno reso orgoglioso e sensibile. Come ha detto in tv di recente, non è piaciuto al croato l’atteggiamento attendista dei nerazzurri e forse anche l’arrivo di Gosens a gennaio. Per correttezza però, prima di firmare per la Juventus, Perisic incontrerà l’Inter per l’ultima volta all’inizio della prossima settimana. L’offerta è fissata fra i quattro e i quattro e mezzo, difficile che l’Inter possa arrivare ai livelli della Juventus, ma un tentativo sarà fatto e si potrebbe arrivare a cinque milioni che potrebbe essere comunque un segnale. Vedremo. Comunque Marotta s’è cautelato monitorando Kostic, Parisi e non solo».

ATTESA − Il punto sulla situazione della Joya: «E Dybala? L’Inter è sempre in pole-position. La prossima settimana ci sarà un altro incontro a Milano in occasione di un evento benefico. Si vedranno Marotta, il giocatore e il suo procuratore in arrivo nella capitale lombarda. L’offerta dell’Inter è ferma a sei milioni, meno dell’obiettivo dell’argentino. Anche qui, però, come per Pogba, Dybala deve decidere se puntare sui soldi o su un ambiente che lo aspetta per rilanciarlo e dargli le chiavi dell’Inter».

Fonte: Tuttomercatoweb − Enzo Bucchioni