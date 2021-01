Bucchioni: “Mercato Inter, un solo investimento. Zhang? Voci frequenti…”

Condividi questo articolo

Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato del mercato dell’Inter a gennaio sia in entrata che in uscita e della famiglia Zhang, proprietaria del club nerazzurro

ZHANG – Queste le parole sulla proprietà dell’Inter da parte di Enzo Bucchioni all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “Nonostante la solidità della famiglia Zhang, i conti sono in sofferenza e vanno consolidati. Qui la strategia sembra diversa. Si cerca liquidità dal mercato, probabilmente sarà emesso un nuovo bond. Arriverà anche un main sponsor al posto di Pirelli e dovrebbe fruttare 40 milioni, ma non basta. Voci sempre più frequenti anche se per ora non confermate, parlano della possibile ricerca sul mercato statunitense di un socio di minoranza al quale girare parte del 30 circa di quote nerazzurre di un fondo riconducibile oggi alla famiglia Zhang che direttamente controlla invece il 68 per cento della società“.

CALCIOMERCATO – Bucchioni sul mercato del club nerazzurro a gennaio. “In questa ottica, ovvio, il mercato sarà autarchico. Marotta dovrà vendere gli esuberi e reinvestire. Prima uscita Naingollan, stipendio risparmiato. Poi toccherà a Eriksen che guadagna sette milioni ed è stato pagato 26. Da lunedì si affonderà la trattativa con il Psg per lo scambio con Paredes e conguaglio. Se dovesse saltare, Marotta esplorerà la Premier. Unico investimento dovrebbe essere il Papu Gomez con quel che resta dalla cessione di Eriksen ed altri affari in uscita. Inter e Atalanta hanno un buon rapporto, non dovrebbe essere difficile trovare un accordo. Poi stop. Conte reinserirà Vecino in rosa e difficilmente avrà l’esterno sinistro richiesto. A meno che non si punti a un prestito secco o non esca Perisic“.

Fonte: Enzo Bucchioni – TuttoMercatoWeb.com