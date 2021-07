Bucchioni insiste: «Lukaku, il Chelsea ci proverà ancora. Inter, situazione pesante»

Bucchioni è convinto che il Chelsea non voglia mollare Lukaku e sia pronto a fare un’offerta che possa far vacillare l’Inter. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ci va giù abbastanza duro dopo le parole di ieri (vedi articolo).



A RISCHIO – “Il Chelsea non ha alcuna intenzione di mollare Romelu Lukaku dopo il primo no dell’attaccante dell’Inter. È questo il succo di una giornata interlocutoria che non ha fatto segnare alcuna novità di rilievo, ma dalla quale arriva un messaggio forte e chiaro: il Chelsea ci proverà ancora. […] Dopo Erling Haaland c’è Lukaku e l’assalto non si fermerà. È vero che il giocatore ha detto no ai primi abboccamenti, ha fatto sapere agli intermediari di stare benissimo a Milano, di avere anche un debito di riconoscenza verso l’Inter che l’ha fatto crescere ancora e gli ha dato la leadership della squadra, ma nel calcio è bene partire dal classico “mai dire mai”. Sarà un caso ma in questi giorni a Milano è arrivato il figlio di Roman Abramovich e ha preso alloggio nel più noto albergo della città. Di sicuro proverà ancora a convincere il giocatore a tornare in Premier League con un contratto da nababbo. La prima offerta parlava di dieci milioni netti per chi adesso ne guadagna sette e mezzo, ma questa cifra potrà essere alzata si dice anche fino a quindici milioni. Sarà fatta un’offerta choc per vedere di fare breccia nel giocatore”.

TENTATIVO – “Il Chelsea invece non si è ancora mosso con l’Inter, è convinto che serva prima un’intesa di massima con il giocatore perché nel mondo del mercato c’è la sensazione che i nerazzurri non farebbero alcuna resistenza nel caso in cui Lukaku decidesse di andarsene. Anzi. Purtroppo, come è noto, la situazione debitoria dell’Inter è molto pesante e il signor Zhang in Cina se la passa sempre peggio. Il prestito appena contrario costringe a una pesante restituzione di circa cento milioni l’anno, soldi che nessuno sa come poter raccattare a destra o a sinistra. L’Inter sa che a fronte di un accordo con il giocatore il Chelsea sarebbe pronto a pagare il cartellino almeno centoventi milioni, soldi che fanno molto gola per i motivi che abbiamo appena detto. Come finirà? Lukaku è tosto, chi gli sta vicino è sicuro che in Premier non tornerà, vuol restare in un campionato che lo ha esaltato, ma nessuno è pronto a scommettere che da qui alla fine del mercato le cose resteranno come sono”.

ALTERNATIVE? – “Arrivano conferme indirette anche dalla stessa Inter che in attesa della decisione finale del giocatore, si sta comunque guardando attorno. L’idea più forte è quella di lanciare Martin Satriano, un attaccante uruguagio del 2001, già devastante in Primavera, che ha impressionato nelle prime amichevoli. Nei giorni scorsi era stato accostato all’Inter anche Gianluca Scamacca, segno evidente che neppure dentro la società nerazzurro considerino chiuso l’affare Lukaku. Un altro assalto con la presentazione dell’offerta di ingaggio alzata a circa quindici milioni, dovrebbe essere fatto sul giocatore all’inizio della prossima settimana. Abramovich spera che la riflessione di alcuni giorni abbia convinto Lukaku e che la cifra choc proposta, alla fine lo convinca a dire sì. Situazione da monitorare. L’Inter comunque, e dispiace per i tifosi, se non dovesse partire Lukaku molto probabilmente sarà costretta a un’altra cessione. Stefan de Vrij è uno dei più richiesti, mentre invece il Barcellona in difficoltà finanziarie ha smesso di inseguire la pista Lautaro Martinez, ma conviene comunque stare in campana”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Enzo Bucchioni