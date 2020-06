Bucchioni: “Lautaro Martinez, le certezze. Icardi? Ora 2 affari Inter”

Il giornalista Enzo Bucchioni, all’interno del suo editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”, ha parlato di nomi caldi nel mercato Inter come Lautaro Martinez (nel mirino del Barcellona), Mauro Icardi (ceduto al PSG) e non solo

WERNER – Queste le parole del giornalista Enzo Bucchioni su Timo Werner, attaccante del Lipsia a un passo dal Chelsea. “Ausilio l’aveva detto che non sarebbe venuto all’Inter, ora è quasi ufficiale: Timo Werner andrà in Premier League. Ma, colpo di scena, non è stato il Liverpool come si pensava a vincere la corsa all’attaccante del Lipsia, bensì il Chelsea. Fonti tedesche, confermate dall’Inghilterra raccontano che Abramovic avrebbe dato l’ok per pagare la clausola da 55 milioni che vale fino al prossimo quindici giugno, vuole assolutamente questo attaccante di 24 anni capace di giocare al centro, ma abile anche sugli esterni. Prima o seconda punta, insomma. L’Inter non si sente battuta, una cifra del genere sarebbe stata improponibile e per certi versi imbarazzante“.

LAUTARO MARTINEZ – Bucchioni su Lautaro Martinez, seguito dal Barcellona. “Per questo, ma non soltanto per questo, la vicenda Lautaro-Barcellona è congelata. Le certezze in questa storia sono, da una parte che i Blaugrana hanno già raggiunto un accordo con il giocatore sulle base di 12 milioni netti a stagione, dall’altra che l’Inter non ha alcuna intenzione di vendere l’argentino che ha una clausola da 111 milioni valida fino al sette luglio. Riuscirà il Barca a pagare quella cifra? C’è un mese di tempo e in un mese può succedere di tutto, ma gli spagnoli in questo momento hanno le mani legate per i bilanci che sforano il fair play finanziario e non consentono operazioni di questo tipo, ma anche per gli aiuti che lo stato spagnolo ha concesso per il coronavirus, da cassaintegrazione ad agevolazioni, chiedendo alle società attenzione alle spese folli. Si sta cercando di guadagnare tempo, di vendere qualcuno dei tanti giocatori anche di secondo piano, di limare sul monte ingaggi, magari facendosi aiutare da una finanziaria, per arrivare a riprovare il colpo a inizio luglio. Credo che a questo punto sarà difficile da una parte dire a Messi che la sua spalla ideale tante volte richiesta non verrà più e dall’altra costringere Lautaro a rimanere a Milano lontano da Messi a guadagnare cifre di gran lunga inferiori. Si tratta soltanto aspettare per mettere assieme una soluzione compatibile con tutte le esigenze. Soprattutto economiche“.

CAVANI – Bucchioni su Edinson Cavani. “La Pandemia e la conseguente crisi hanno messo e stanno mettendo a dura prova tutti, anche i club più importanti che non hanno i conti in regola e il Barcellona sotto questo aspetto è messo molto male. Comunque, in attesa degli eventi, l’Inter su una nuova punta sta lavorando e l’obiettivo resta Cavani. La distanza sulla cifra proposta rispetto alla richiesta di 10 milioni netti è ancora alta, ma gli intermediari sono al lavoro e s‘è capito che l’uruguagio in Italia torna volentieri“.

ICARDI – Bucchioni sulla cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Psg. “E’ sempre un problema di money e anche per ragioni meramente economiche, credo che l’Inter abbia fatto un buon colpo nel cedere Icardi al Psg per 50 milioni più otto di bonus. Quelli che continuano a dire che valeva il doppio mi fanno sorridere. Li valeva più di un anno fa, prima di tutta quella telenovela che l’ha allontanato dall’Inter e fatto diventare un affare scomodo. Prima del Coronavirus che sta ridimensionando il mercato. Icardi poteva diventare un caso, c’era la Juve dietro, Marotta ha tagliato la testa al toro incassando un’ottima cifra, facendo una grande plusvalenza e liberandosi di una vicenda ingombrante. Fra l’altro questo pacco di denaro servirà per chiudere due affari che l’Inter ha in ponte da diverso tempo, vale a dire due ventenni in carriera. Uno è Tonali, Cellino è abile, punta a far scattare un’asta, ma l’Inter è in vantaggio. Non pagherà i 60 milioni chiesti dal Brescia, un accordo è probabile. Anche Kumbulla è nel mirino da mesi e l’operazione si farà. A proposito di giovani, ieri l’Inter ha sfondato il duemila portando a casa un 2001 del Panathinaikos, il terzino destro Vagiannidis che ha già debuttato in prima squadra“.

CHIESA – Bucchioni su Federico Chiesa. “A proposito di giovani, e Chiesa? Piace, ovvio, ma c’è un momento di riflessione. Conte vuol insistere con il 3-5-2 e Chiesa si esprime meglio nel 4-3-3, impossibile fargli fare tutta la fascia, perde l’intensità, e come seconda punta al fianco di Lukaku serve un giocatore diverso. E poi anche sui 70 milioni richiesti della Fiorentina ci sono non poche perplessità. Si tratta di aspettare, si dovrà vedere come andrà il finale di stagione e che mercato nascerà nel mese di settembre. Sarà comunque difficile trovare società disposte a spendere cifre simili senza contropartite in giocatori come vuole la Fiorentina.

Fonte: Enzo Bucchioni – TuttoMercatoWeb