Bucchioni: “Lautaro Martinez, Inter disposta su un’offerta. Cavani…”

Lautaro Martinez è stato di fatto tolto dal mercato da Ausilio: chi lo vuole, Barcellona in primis, dovrà pagare all’Inter centoundici milioni di euro. Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, fa il punto sull’argentino e sul possibile arrivo di Cavani a parametro zero.

NESSUNO SCONTO PER IL BARCELLONA – “Per rimanere al caro tema mercato, anche qui una domanda: quando si farà? Probabilmente nel mese di settembre. In attesa, c’è chi si mette avanti. L’Inter ha fatto sapere al Barcellona che per Lautaro Martinez non vuole giocatori in cambio, ma la clausola da centoundici milioni di euro. Al massimo, questo lo dico io, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe disposti ad accettare novanta milioni di euro più un giocatore da venti milioni, di sicuro non quei tre-quattro proposti dai blaugrana con poco cash”.

IL PIANO INTER SE NON VA VIA – “E se Lautaro Martinez dovesse rimanere a Milano? Nessun problema. L’idea di prendere Edinson Cavani a parametro zero è sempre in piedi e ci stanno lavorando. I dieci milioni netti richiesti per due anni sono troppi, ma la trattativa resta viva. Come resta l’idea Timo Werner. Il tempo per chiudere non manca”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Enzo Bucchioni