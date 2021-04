Bucchioni: «Inter, la strategia di Steven Zhang. Marotta, 4 nomi nel mirino»

Enzo Bucchioni parla della situazione in casa Inter fuori dal campo spiegando la strategia di Steven Zhang e i nomi nel mirino di Beppe Marotta

CLUB – Queste le parole di Enzo Bucchioni all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” sulla situazione nella società nerazzurra. Le sue dichiarazioni. “L’Inter, invece, in campo non ha problemi e si avvia a vincere lo scudetto com’era abbastanza chiaro da almeno tre mesi vista la maturazione della squadra e la superiorità con le rivali. I problemi sono fuori. Si vende? Quando si vende? La strategia di Steven Zhang sembra pagare: mi faccio prestare i soldi, pago gli interessi, ma vinco lo scudetto, ho la soddisfazione di conquistare un titolo importante dopo tanti anni e il brand Inter acquista valore. Poi, a fine stagione e con calma vendo puntando al miliardo di euro. Va letto così il prestito da 150 milioni più cento in arrivo di Fortress che ha consentito di onorare le scadenze improrogabili. Per la cessione scenari assolutamente aperti“.

CALCIOMERCATO – Bucchioni passa quindi al calciomercato Inter (QUI le ultime notizie). Le parole del giornalista sul mercato nerazzurro. “E’ chiaro che dall’assetto proprietario dipenderanno i programmi futuri e il rafforzamento sul mercato in vista della Champions dell’anno prossimo. Intanto però Marotta si sta mettendo avanti in particolare con i parametri zero e nel mirino sono finiti Boateng che lascia il Bayern e Maksimovic del Napoli. Restando alla difesa è stato sondato anche il procuratore di Milenkovic della Fiorentina, 24 anni, in scadenza nel 2022 che da tempo ha fatto sapere di non voler rinnovare. Il giocatore piace anche a Pioli che l’ha lanciato anni fa. Potrebbe venirne fuori un derby attorno ai 25 milioni di euro. Per il centrocampo invece i riflettori sono accesi su Milinkovic Savic, in partenza tutti gli anni, ma che quest’estate potrebbe davvero dire addio alla Lazio che deve cambiare pelle e ciclo“.

