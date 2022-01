Bucchioni: «L’Inter programma! Per Dybala non sola, Marotta su Cuadrado»

Bucchioni va già oltre la sessione di mercato che si chiuderà lunedì alle 20 e, da TuttoMercatoWeb, parla di alcune situazioni per l’Inter 2022-2023. Per lui Marotta starebbe puntando anche Cuadrado, oltre a Dybala, entrambi in scadenza con la Juventus.

VIA GRATIS – “Complessa la storia di Paulo Dybala. La Juventus spera di chiudere il rinnovo di contratto nell’incontro che ci sarà forse già la prossima settimana, per evitare la beffa di perdere il giocatore a zero, ma poi dovrebbe comunque lasciare Torino con destinazione Barcellona o Liverpool. Questo è l’obiettivo che andrà studiato con l’entourage del giocatore, ammesso e non concesso che la strategia riesca. Il Liverpool s’è fatto avanti per prendere il giocatore a zero e ufficialmente, quindi, non c’è solo l’Inter. Del Barcellona sappiamo da tempo”.

LE SCELTE – “Tornando ai contratti in scadenza, oltre a Dybala occhio a Juan Guillermo Cuadrado che non sembra soddisfatto della proposta e sul quale c’è Giuseppe Marotta. La lungimiranza dell’Inter questa volta si chiama Robin Gosens. Diventa l’alter ego di Ivan Perisic e se il croato non firmerà il rinnovo alle condizioni dei nerazzurri che comunque lo vogliono tenere, Marotta ha comunque già messo in casa un altro specialista del ruolo, forte e con cinque anni di meno. Chiamala programmazione”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni