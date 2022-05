Bucchioni: «Inter, per Lukaku serve fantasia! Dybala? Forte concorrenza»

L’Inter guarda al mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione ma occhio anche ai conti. Tra il sogno Lukaku e l’opportunità Dybala. Il pensiero di Bucchioni

CONTI E MERCATO − L’editoriale di Bucchioni in merito al futuro dell’Inter: “Nel frattempo anche l’Inter, che a un fondo deve restituire cento milioni l’anno compresi gli interessi, sta cercando di capire come potersi muovere con un occhio al campo e un altro ai conti. Non sono escluse cessioni dolorose, pare almeno una. Uno degli indiziati è Bastoni, ma vedremo. Nel frattempo c’è Lukaku che insiste, vuol tornare e ieri c’è stato un incontro fra il suo procuratore Pastorello e la società nerazzurra con la scusa di parlare di Esposito. Serve fantasia per trovare una soluzione visto che l’Inter oggi non può pagare né il cartellino né l’ingaggio monstre. Serve la compartecipazione del Chelsea e qualche formula di prestito più futuri pagherò. Difficilissimo. In attesa si dovrebbe chiudere a breve la vicenda Dybala. L’argentino vorrebbe più dei sei milioni proposti. All’orizzonte c’è la Roma, ma il giocatore sarebbe stato proposto anche allo stesso Milan e al Napoli che (ovviamente) sono spaventate dall’ingaggio”.

Fonte: Tuttomercatoweb − Enzo Bucchioni