Bucchioni: “Inter-Cavani, nodo ingaggio. Lautaro Martinez? Marotta sa…”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato del possibile mercato dell’Inter. Al centro delle voci di mercato c’è Cavani, centravanti del PSG accostato ai nerazzurri. Tiene banco anche la questione Lautaro Martinez

MERCATO – Queste le parole di Enzo Bucchioni sul mercato dell’Inter: «Risulta anche a me la trattativa Inter-Cavani, si gioca sull’ingaggio: lui vorrebbe 8 milioni, l’Inter ne offre 5, vedremo. Lautaro è molto più giovane, la bilancia pende dalla sua parte, ma il giocatore vuole il Barcellona e la plusvalenza è invitante. Sono pronto a scommettere anche io su Lautaro al Barcellona, Marotta sa che certe situazioni vanno cavalcate: accontenti il giocatore e le casse sociali e puoi prendere un altro giocatore che migliori la squadra. E’ un’operazione che va fatta. Vidal ha detto che vuole rimanere al Barcellona, ma sappiamo che i giocatori in genere appartengono alla categoria Pinocchio. Non vedo perchè debba cambiare, lo aveva corteggiato anche la Juventus, ma se è un giocatore funzionale l’età non conta».