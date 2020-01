Bucchioni: “Eriksen a Milano per Inter-Cagliari! Ecco quando debutta”

Eriksen all’Inter si farà, secondo Enzo Bucchioni. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, indica anche una data per il trasferimento del danese e il debutto in nerazzurro, che non sarà domenica col Cagliari.

È FATTA – “Christian Eriksen farà di tutto per vedere l’Inter dal vivo già domenica prossima, vuol essere a San Siro per la gara contro il Cagliari per inserirsi prima possibile nel mondo nerazzurro. Il danese è il colpo di gennaio, l’uomo di classe e di esperienza internazionale che può avvicinare l’Inter alla Juventus nella corsa scudetto. L’affare era già messo a segno una settimana fa. Giuseppe Marotta, dopo una triangolazione dell’agente del giocatore Martin Schoots e dell’intermediario Frank Trimboli, era già riuscito a strappare al Tottenham il sì per avere Eriksen subito senza aspettare di averlo a giugno a parametro zero. Si trattava di lavorare sulle cifre ed era chiaro che un accordo prima o poi si sarebbe trovato perché conveniva a tutti”.

L’ACCORDO – “Ieri, con una conference call Milano-Londra, si è sancita un’ipotesi di massima. Non sono i venti milioni subito che volevano gli inglesi, neppure i quindici offerti dall’Inter. Si è quasi trovato un compromesso con quindici subito, più cinque di bonus al raggiungimento di una serie di obiettivi. La sostanza cambia di poco, mancano solo questioni burocratiche e dettagli sui bonus. Sono stati discussi anche ieri sera a cena a Milano fra le parti, potrebbero far slittare di qualche ora l’annuncio. Eriksen da diversi giorni ha firmato l’accordo con l’Inter, fino al 2024 per dieci milioni netti l’anno bonus compresi. Ha però fretta, spera di essere già domenica a San Siro per vedere dal vivo la sua nuova squadra e rendersi conto di come giocano i suoi nuovi compagni, quale calcio vuole Antonio Conte. Superate le visite mediche, molto probabilmente sarà in campo già domenica 2 febbraio a Udine”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Enzo Bucchioni