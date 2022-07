Bucchioni: «Dybala-Napoli, Spalletti lo chiama! Gentlemen agreement con l’Inter»

Dybala al Napoli è l’opzione di mercato che rilancia il giornalista Bucchioni. Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb non esclude l’Inter, ma segnala una telefonata di Spalletti all’argentino.

SORPASSO IN VISTA? – “Una telefonata di Luciano Spalletti ha fatto vacillare Paulo Dybala, forse ha capito che Napoli è la piazza ideale per rilanciarsi. E il piano di Aurelio De Laurentiis per portare la Joya in azzurro adesso comincia a delinearsi. Il contatto c’è stato, il procuratore Jorge Antun ha in mano una grande offerta e sono ore di intensa riflessione. Se fino a pochi giorni fa sembrava nettamente in vantaggio l’Inter, il corteggiamento di Giuseppe Marotta e l’idea di provare a vincere lo scudetto avevano attirato l’argentino da tempo, c’è forse anche qualcosa di più di una stretta di mano, ma adesso tutto torna in discussione”.

PISTA NAPOLI – “Anche la Roma aveva provato a inserirsi senza grande successo. C’è José Mourinho, ma non gioca la Champions League. Ora l’entrata a gamba tesa di De Laurentiis sta sparigliando le carte. L’assalto a Dybala è materialmente possibile da un minuto dopo l’addio di Kalidou Koulibaly. Il difensore ha firmato per il Chelsea vincendo la sua battaglia no-Juve, facendo arrivare nelle casse azzurre quaranta milioni e nello stesso tempo consentendo a De Laurentiis di risparmiare i quasi sei milioni di ingaggio che gli erano stati promessi. Ecco, i sei milioni saranno convogliati su Dybala e pagare le provvigioni (una decina di milioni) non sarà un problema”.

COME SI CHIUDE? – “De Laurentiis ha scommesso su Dybala e spera di portare a casa l’operazione in questo weekend. All’argentino è stato proposto un contratto quinquennale a cinque milioni l’anno più bonus facilmente raggiungibili che porterebbero il tutto, come detto, vicino ai sei milioni. Comunque a Napoli potrà giocare la Champions League, diventare immediatamente leader e titolarissimo, cosa che l’Inter, per esempio, non può offrirgli. L’operazione è partita e ieri sera tardi nel ritiro di Dimaro è arrivato proprio De Laurentiis in persona per seguire i lavori, ma soprattutto per fare un summit con tutti i suoi collaboratori prima di affondare la trattativa e provare a chiuderla prima possibile. Si parla di una sorta di gentlemen agreement fra l’Inter e Dybala, con l’impegno di decidere entro e non oltre il 20 luglio, ma De Laurentiis spera di convincere l’argentino prima di quella data”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni