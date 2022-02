Bucchioni: «Brozovic, presto rinnovo con l’Inter ma attenzione dalla Spagna»

Brozovic è in scadenza al 30 giugno, a ora non ha rinnovato con l’Inter e questo fa sì che possano esserci tentativi da parte di altri club. Uno di questi, in arrivo dalla Spagna, lo indica Bucchioni per TuttoMercatoWeb ma aggiunge come alla fine dovrebbe esserci la firma tanto attesa.

QUANDO FIRMA? – “Marcelo Brozovic è il simbolo di questa Inter e non credo neppure che il rinnovo del contratto in discussione da diverse settimane possa averlo turbato o lo stia in qualche modo condizionando. Mi fido di Giuseppe Marotta (vedi articolo): quando un dirigente come lui dice che la trattativa è avviatissima, praticamente mancano soltanto le firme, ho una gran voglia di fidarmi. L’altra sera a San Siro c’erano pure il padre agente e l’avvocato che ne cura gli interesse, sicuramente gli incontri si susseguono e presto dovrebbe arrivare l’annuncio. Brozovic dovrebbe firmare fino al 2026 a sei milioni netti di base con aumenti parametrati e bonus che dovrebbero garantire un complessivo di circa sette milioni. Secondo indiscrezioni per la parte riguardante gli emolumenti del giocatore un accordo sarebbe già stato trovato in tutte le sfaccettature, resterebbe da limare tutto il settore delle commissioni. Se vogliamo il lavoro più facile”.

PAURA DA MADRID? – “Attenzione però, ieri dalla Spagna media vicini all’Atlético Madrid e solitamente bene informati, parlavano di un massiccio e rapido intervento sul giocatore da parte dell’Atlético Madrid. Una sorta di blitz per convincerlo a non chiudere con l’Inter e invitarlo ad aspettare per analizzare la proposta spagnola che sarebbe economicamente molto più interessante. Se così fosse nessuna sorpresa. Erano mesi che l’Atlético teneva Brozovic nel mirino. Già nello scorso autunno s’era parlato più volte dell’interessamento concreto, alcuni quotidiani avevano dato ampio spazio a questa pista di mercato. Diego Pablo Simeone è innamorato di Brozovic e vorrebbe affidare al croato le chiavi del suo centrocampo. C’è di più. I rapporti fra il Cholo e la dirigenza dell’Atlético non sarebbero più idilliaci proprio per le scelte di mercato e Brozovic sarebbe il primo della lista di Simeone per restare ancora a Madrid. Nel passato un sondaggio con Brozovic l’avevano fatto anche PSG e Barcellona, ma queste piste sembrano chiuse”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni