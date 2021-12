Bucchioni: «Brozovic firma per Natale! Wijnaldum, sfida Inter-Juventus»

Brozovic è in scadenza di contratto con l’Inter, ma secondo Bucchioni il croato inizierà il 2022 con il rinnovo già firmato. Da TuttoMercatoWeb il giornalista parla anche di un duello con la Juventus per Wijnaldum. In mezzo al campo calano le quotazioni di Nandez.



SCONTRO IN VISTA? – “Gennaio sta arrivando e d’improvviso si sono accesi i riflettori su Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese che il PSG vorrebbe prestare fino alla fine della stagione. Sul giocatore c’è la Juventus alla caccia di un elemento carismatico in mezzo al campo e soprattutto alla ricerca di operazioni fattibili in questo momento di grande incertezza e difficoltà legate alla situazione economica e all’inchiesta sulle plusvalenza drogate. Nel frattempo però su Wijnaldum ha chiesto informazioni anche l’Inter dopo il passaggio del turno in Champions League, con la squalifica di Nicolò Barella, e anche in vista della corsa-scudetto metterebbe volentieri in mano a Simone Inzaghi un altro elemento di livello superiore in grado di giocare in diversi ruoli del centrocampo. Oppure magari trattasi soltanto di una manovra di disturbo. Vedremo”.

I DUBBI IN MEZZO – “Passando all’Inter, non sembrano in cantiere grandi operazioni. La situazione economica è sempre condizionante e non consente grandi voli, anche volendo. Con i fondi di investimento sempre all’orizzonte, ora Zhang starebbe cercando un partner per vendere una quota della società. Giuseppe Marotta però cerca soluzioni come da par suo e valuta incastri più o meno fattibili anche per il futuro. E per il futuro c’è sempre Marcelo Brozovic. Il rinnovo a cinque milioni e mezzo all’anno sembra cosa fatta, l’Inter è ottimista e la firma potrebbe essere annunciata prima di Natale. Per Nahitan Nandez invece sembra tutto congelato per la cifra troppo alta richiesta dal Cagliari e per i tanti centrocampisti in organico”.

COME SISTEMARE? – “Marotta cederebbe volentieri Arturo Vidal, ma anche Alexis Sanchez, per abbattere il monte ingaggi, ma la situazione non è facile. Per sostituire il cileno gli occhi sono puntati sull’argentino Julian Alvarez, ma un’offerta circostanziata non è stata ancora fatta. Intermediari di mercato raccontano anche di un interessamento per Giulio Maggiore, ventitré anni, centrocampista dello Spezia in forte ascesa sul quale ci sono da tempo Atalanta e Roma“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni