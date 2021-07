Bucchioni: «Bellerin, affare arenato. Mercato Inter molto creativo»

Il mercato dell’Inter entra nel vivo dopo la cessione pesante di Hakimi al PSG. Nel suo editoriale su “TuttoMercatoWeb”, il giornalista Bucchioni ha riassunto la situazione dei nerazzurri e parlato della trattativa con l’Arsenal per Bellerin.

IDEE E COMPETENZA – L’Inter ha incassato circa settanta milioni di euro dalla cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, permettendo alle casse della società di prendere una bella boccata d’ossigeno. Ora deve iniziare anche il mercato in entrata, per colmare le lacune della rosa e sostituire l’esterno marocchino. La situazione non è però delle più semplici, vista la mancanza di risorse da poter investire. Servirà un mercato molto creativo fatto di idee e competenza, come ribadito più volte dallo stesso Beppe Marotta. Per Enzo Bucchioni c’è un problema: “L’Inter, purtroppo, deve fare un mercato creativo. Molto creativo. L’affare Héctor Bellerin con l’Arsenal s’è arenato. I nerazzurri vogliono fare il prestito secco, non possono impegnare il futuro in un obbligo di riscatto. Tempi durissimi”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Enzo Bucchioni