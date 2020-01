Bruce (Newcastle): “Lazaro? Lavorato duro per spuntarla su altri club”

Condividi questo articolo

Steve Bruce, manager del Newcastle United, ha parlato al sito ufficiale del club inglese dell’acquisto di Lazaro (vedi articolo). Queste le sue parole a seguito dell’ufficialità del trasferimento del giocatore austriaco dall’Inter.

LA SODDISFAZIONE – Steve Bruce celebra l’ultimo acquisto del Newcastle United: «Valentino Lazaro è un giocatore di qualità, ci permetterà di aggiungerla nelle zone d’attacco del campo, dove abbiamo bisogno di migliorare. Può giocare in diverse posizioni, ma il suo ruolo naturale è quello di ala con eccellenti capacità di mettere palloni in mezzo. Abbiamo lavorato duro per spuntarla rispetto ad altri club, perciò sono contento di quello che abbiamo fatto. Lazaro ci darà opzioni di valore, così come Nabil Bentaleb».

Fonte: NUFC.co.uk