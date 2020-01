Bruce (All. Newcastle): “Lazaro? Non posso dire nulla,...

Bruce (All. Newcastle): “Lazaro? Non posso dire nulla, vedremo”. E l’Inter…

Bruce ha parlato di mercato e del possibile arrivo di Valentino Lazaro dall’Inter al Newcastle dopo la vittoria contro il Chelsea. L’allenatore resta abbottonato sul futuro dell’esterno, ma ammette di aver bisogno di rinforzi sugli esterni. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa

VERSO LA PREMIER LEAGUE – Steve Bruce non si sbilancia sul futuro di Valentino Lazaro al Newcastle, ma la trattativa con l’Inter va avanti: «Non posso davvero dire nulla. Non ho parlato con il mio amministratore delegato oggi. Non voglio parlare dei giocatori di nessuna squadra. Con due infortuni che sembrano gravi, potremmo dover pensare a qualcosa (si riferisce ai problemi fisici di Williams e Dummett, ndr.). Vedremo. Oggi dovrò semplicemente digerire tutto ciò». L’Inter è pronta a concretizzare la partenza del giovane laterale per poi affondare il colpo Victor Moses.

Fonte: Profilo YouTube Football Talk & Interview