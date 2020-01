Bruce (all. Newcastle): “Lazaro? Agente Ã¨ stato qui. Nelle prossime ore…”

Bruce (all. Newcastle): “Lazaro? Agente è stato qui. Nelle prossime ore…”

Steve Bruce, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa della trattativa per Valentino Lazaro, come riportato da Chronicle Live. L’agente del giocatore dell’Inter, come affermato dall’allenatore, è stato in Inghilterra per portare avanti l’affare

CONFERME – Valentino Lazaro si avvicina al Newcastle. La trattativa tra l’Inter e il club inglese è viva, come conferma il viaggo dell’agente del giocatore in Inghilterra. In merito è intervenuto Steve Bruce, tecnico dei bianconeri: «È abbastanza risaputo ora che il suo agente era a St James’s Park nel fine settimana. Speriamo di poter portare avanti la trattativa. Sfortunatamente, quando una notizia esce come è successo, aumenta anche la concorrenza. Vediamo cosa succede nelle prossime 24-48 ore».

Fonte: chroniclelive.co.uk.