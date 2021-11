Brozovic vuole rinnovare! Assalto Conte? L’Inter rischia solo su uno – SI

Brozovic è in scadenza al 30 giugno 2022 e l’Inter deve affrettarsi col rinnovo per evitare di perderlo a zero. Si è parlato di opzione Tottenham, dopo che ieri Conte ha firmato come nuovo manager, ma secondo Pedullà è più facile andare su un altro nerazzurro. Queste le sue parole da Sportitalia Mercato.

VOCI DA LONDRA – Con Antonio Conte di nuovo a Londra si è subito parlato di giocatori dell’Inter di nuovo con l’ex allenatore nerazzurro. Per Alfredo Pedullà gli obiettivi sono differenti: «Intanto un nome che dobbiamo tenere in considerazione per il Tottenham è quello di Dusan Vlahovic. È legato a Harry Kane, ma in estate volevano fare un investimento importante. Poi la spesa in Italia Nicolò Barella ha fatto il rinnovo e Marcelo Brozovic vuole rinnovare. Io consiglierei di seguire la vicenda Stefan de Vrij, perché sicuramente qualcosa in Italia farà. Ma adesso è prematuro».