Brozovic vicino all’addio all’Inter: retroscena sui due scambi saltati

Retroscena su Marcelo Brozovic che sarebbe stato vicino a salutare l’Inter in due occasioni nel corso di questo calciomercato estivo

RETROSCENA – Queste le parole rilasciate ai microfoni di “Calciomercato.con” da Fabrizio Romano su Marcelo Brozovic, che sarebbe stato vicino all’Inter durante la sessione di mercato di questa estate. «Marcelo Brozovic e l’Inter sono stati ancora una volta vicini a lasciarsi. Non come quando l’aereo per Siviglia era già prenotato, in quel caso l’operazione saltò davvero ai dettagli finali, ma anche nel mercato appena finito non sono mancate occasioni, dialoghi, chiacchierate che poi non sono diventate strette di mano. Brozovic personalmente ha sempre spinto per rimanere all’Inter, lo ha detto anche in pubblico. Eppure, sondaggi e tentativi non sono mancati».

ATLETICO MADRID – Romano sullo scambio mancato per Brozovic all’Atletico Madrid. «In Spagna si è parlato di uno scambio con l’Atletico Madrid per Thomas Partey, poi passato all’Arsenal nelle ultime ore del mercato. Brozovic è da tempi gradito all’Atletico, ma la prima scelta è sempre stata orientata su Lucas Torreira e soprattutto non è mai decollato lo scambio perché l’Atletico non ha mai voluto negoziare per Thomas. Clausola da 50 milioni o nulla, come poi è stato per l’Arsenal».

PSG – Romano sullo scambio saltato per Brozovic al PSG. «Un tentativo lo ha fatto invece in maniera seria il Paris Saint-Germain includendo Leandro Paredes, ma l’Inter non ha visto un vero upgrade in questa operazione e le valutazioni dei due giocatori erano ritenute distanti da entrambe le parti. Brozovic resta volentieri, l’Inter non ha voluto svenderlo. Ora sta a lui riprendersi il centrocampo da protagonista come è stato negli ultimi anni».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com