Brozovic via dall’Inter, percentuali ben superiori al 50%: una scelta – SI

Brozovic in Arabia Saudita è ormai un’opzione più fattibile che la permanenza all’Inter. Da Sportitalia, nel suo spazio legato alle domande dei telespettatori, Pedullà spiega quali siano le percentuali.

IN PARTENZA – Così Alfredo Pedullà: «Marcelo Brozovic via dall’Inter? Per me ci sono delle percentuali che, come abbiamo detto negli ultimi giorni, sono superiori al 50% ma anche al 60% e 70%. Però quel 30% bisogna farlo. Io credo che, indipendentemente dal post social di Brozovic di oggi, questa è una situazione che va verso la definizione. Si tratta di capire se lui preferirà accettare più il conto in banca dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che la carriera. Se accetta non c’è molto da aggiungere».