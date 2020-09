Brozovic fra le due uscite grosse dell’Inter: se parte Conte ha i big – SM

Brozovic è uno dei nomi su cui gira il mercato dell’Inter. Conte, dopo Vidal, vuole altri due acquisti e il croato è uno con cui la società può fare cassa. Il giornalista Mediaset Claudio Raimondi, intervenuto nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1, segnala due possibili cessioni a centrocampo.

GIRO IN MEZZO – Oggi sarà ufficiale Arturo Vidal all’Inter, che ieri ha firmato il contratto (vedi articolo). Secondo Claudio Raimondi c’è altro: «È insaziabile e vuole di più Antonio Conte. Marcos Alonso come terzino e N’Golo Kanté. Per finanziare queste operazioni deve cedere: Radja Nainggolan e Marcelo Brozovic, sul quale c’è il Monaco. Se arrivano soldi da queste due cessioni Conte verrà accontentato su tutti i fronti».